Beşiktaş, Ali Mohamed Al-Musrati\'nin transferi için Braga ile görüşmelere başladı

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Beşiktaş Kulübü, Libyalı orta saha oyuncusu Ali Mohamed Al-Musrati'nin transferi için oyuncu ve Portekiz ekibi Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.