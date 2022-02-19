Üye Girişi
Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika

Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

19.02.2022 11:29
Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Bayarslan'a AVAR'da Serkan Ok ve Burak Pakkan eşlik edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Vodafone Park, Yaşar Kemal, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
11:01 Mahkemede sutyenler, külotlar havada uçuştu! Ceza aldı, sevgilisinin iç çamaşırlarını çantasından çıkardı...
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:38:28. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement