Beşiktaş, Anadolu Efes'i 85-80 Yenerek Dörtlü Finale Yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Anadolu Efes'i 85-80 Yenerek Dörtlü Finale Yükseldi

Beşiktaş, Anadolu Efes\'i 85-80 Yenerek Dörtlü Finale Yükseldi

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i evinde 85-80 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı finalde Mersin Spor ile karşılaşacak.

12.02.2025 23:10  Güncelleme: 23:11
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SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 3, Mathews 5, Sleva 10, Berk Uğurlu 4, Terry 20, Yiğit Arslan 3, Allman 26, Morgan 5, Plavsic 9

ANADOLU EFES: Nwora 21, Thompson 3, Bryant 25, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Ercan Osmani 12, Smits 6, Dozier 5, Erkan Yılmaz, Beaubois

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

DEVRE: 43-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-67

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, adını dörtlü finale yazdırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Anadolu Efes'i 85-80 Yenerek Dörtlü Finale Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Anadolu Efes'i 85-80 Yenerek Dörtlü Finale Yükseldi - Son Dakika
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