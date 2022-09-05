Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti

05.09.2022 20:15
Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Yıldız orta sahanın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yenen Beşiktaş'ta Dele Alli depremi yaşanıyor.

GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Başkent ekibi ile oynanan mücadelede sakatlanan Dele Alli'nin son durumu netlik kazandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İngiliz orta saha, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giymeyebilir.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti - Son Dakika
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