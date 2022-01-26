Beşiktaş, Antalya kampında ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için kamp yaptığı Antalya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da ilk çalışmasında siyah-beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampındaki çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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