Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. Son 4 hafada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Can, Pjanic, Rıdvan, Emirhan, Alex, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano.