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Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti - Son Dakika

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti

06.02.2022 18:06
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u misafir ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Önder Karaveli yönetiminde 4 haftadır yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. Son 4 hafada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Can, Pjanic, Rıdvan, Emirhan, Alex, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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