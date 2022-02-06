Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. Son 4 hafada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Can, Pjanic, Rıdvan, Emirhan, Alex, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor