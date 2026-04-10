Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yenerek Puanını 55'e Yükseltti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek puanını 55 yaptı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Jota Silva'nın golleriyle kısa sürede 2-0 öne geçti. Van de Streek'in golüyle Antalyaspor farkı 1'e indirse de Hyeon-gyu Oh'un 33. dakikada attığı golle ilk yarı, siyah-beyazlı takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya Ballet'in ceza sahası dışından kaydettiği golle başlayan konuk ekip karşısında Hyeon-gyu Oh ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Orkun hem attı hem attırdı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, galibiyette büyük rol oynadı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Cengiz Ünder'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Milli futbolcu, 4 dakika sonra da Jota Silva'nın attığı golün pasını verdi.

Kaptan Orkun Kökçü bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Jota Silva golle döndü

Beşiktaş'ta 9 maç sonra sahaya çıkan 11 kişilik kadroda kendine yer bulan Jota Silva, geri dönüşünü golle taçlandırdı.

Son olarak 26 Ocak'ta oynanan Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli oyuncu, daha sonra formasına hasret kaldı. Eyüpspor maçının ardından sadece 3 maçta toplam 16 dakika görev yapan siyah-beyazlı futbolcu, 14 maç sonra da gol sevinci yaşadı.

Portekizli futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Hyeon-gyu Oh'tan 7. gol

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor karşısında attığı gollerle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Güney Koreli oyuncu, 59. dakikada kaleciden seken topu takip ederek takımını 4-2 öne geçiren golü kaydetti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a geldikten sonra 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. golünü atmayı başardı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ağlarını peş peşe havalandırmayı başaran Oh, 3 haftalık suskunluğu sonrasında siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşadı.

Oh, Çaykur Rizespor'la oynanan kupa maçında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

El Bilal Toure sahalara döndü

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, 6 maç aranın ardından sahalara döndü.

RAMS Başakşehir ile 15 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Jota Silva'nın yerine oyuna girdi.

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamadı. Beşiktaş bu bölümde 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Emirhan Topçu cezalı

Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören Emirhan Topçu cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligde gelecek hafta Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Bu sezonki 8. sarı kartını gören Emirhan Topçu, sezonun ilk yarısında da cezası nedeniyle bir müsabakada görev yapamamıştı.