Valerien Ismael sonrası göreve gelen Şenol Güneş kadro planlamasına başladı. Deneyimli hoca ara transfer döneminde takımı kaliteli futbolcularla güçlendirmek isterken, siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'in önerildiği bildirildi. Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.
Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi. Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.
Son Dakika › Spor › Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor - Son Dakika