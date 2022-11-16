Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor - Son Dakika
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Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor

16.11.2022 11:12

Ara transfer döneminde Süper Lig'e damga vuracak bir transfer operasyonu için harekete geçen Beşiktaş, Chelsea'nin dünyaca ünlü futbolcusu Hakim Ziyech'i kiralık olarak kadrosuna katabilir. Beşiktaş yönetimi menajerlerden gelen bu öneri sonrası maliyet planlaması konusunda araştırmalara başladı.

Valerien Ismael sonrası göreve gelen Şenol Güneş kadro planlamasına başladı. Deneyimli hoca ara transfer döneminde takımı kaliteli futbolcularla güçlendirmek isterken, siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim gündeme geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'in önerildiği bildirildi. Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

BU SEZON 9 MAÇTA OYNADI

Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi. Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.

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Hakim Ziyech, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor - Son Dakika


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