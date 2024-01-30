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Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 Takımları Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 Takımları Şampiyon Oldu

Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 takımları, 2. Kemer Sömestr Cup'ta namağlup olarak şampiyon oldu. Bilecikli kaleci Doruk Subaşıoğlu'nun başarısı ise göz doldurdu.

Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 Takımları Şampiyon Oldu
30.01.2024 - 10:55,
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Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 takımı, 2. Kemer Sömestr Cup'ta namağlup şampiyon olurken, takımların Bilecikli kalecisi minik Doruk'un başarısı göz doldurdu.

Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 takımı, geçen hafta Antalya'da düzenlenen 2. Kemer Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nı namağlup tamamlayarak, çifte şampiyon oldu. Beşiktaş Artaş U-10 takımı turnuvada ilk maçında Kadriyespor'u 10-0, Akrepspor'u 11-0, Yalova Yıldızları'nı 6-1, Eğitimspor'u 6-0, Uncalıspor'u 5-1, Kemer FK'yi ise 5-0'lık skorla yendi.

U-11 Takım ise Altın Kasırga'ı 9-0, Kemer FK'yı 5-0, Uncalıspor'u 3-1 yendi. Finalde karşılaştığı Uncalıspor da 3-0 mağlup eden Beşiktaş Artaş U-11 takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Beşiktaş Artaş U-10 ve U-11 takımının Bilecikli kalecisi Doruk Subaşıoğlu, gösterdiği performansla dikkat geçti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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