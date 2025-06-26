Beşiktaş, Atatürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Atatürk'ü Ziyaret Etti

26.06.2025 18:04
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adalı ve yönetim kurulu, Anıtkabir ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Adalı, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesinin simgesi olan ebedi istirahatgahınızda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Türk sporunun öncüsü Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; kurduğunuz Cumhuriyet'in temel değerlerine ve ilkelerine daima bağlı kalacağımıza, genç nesillerimizi sizin izinizden ayrılmayacak; ahlaklı, vatansever ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek adına var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Sporun birleştirici ve yükseltici gücünü, Beşiktaş'ın şanlı tarihiyle harmanlayarak; adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini yüceltmeye devam edeceğiz. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzü ilke edinerek, yalnızca saha içinde değil, hayatın her alanında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller, örnek bireyler yetiştirmeye kararlıyız. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz bağlılıkla eğiliyoruz."

Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Anıtkabir Komutanı Albay Yaşar Karaoğlu'nu makamında ziyaret etti ve Karaoğlu'na ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Atatürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

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