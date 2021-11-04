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Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu - Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu

04.11.2021 11:45
Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu.

Son 6 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sonuçla gruptan çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, son dönemlerdeki performansıyla Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup olarak Avrupa'daki galibiyet hasretinin 7 maça çıkmasına engel olamadı.

Avrupa'daki son galibiyetini 2019-2020'de Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 7 maçta aynı başarıyı gösteremedi.

2019-2022 yılları arasında Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkan Beşiktaş, bunlardan birini beraberlikle tamamlarken, 6 maçtan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş söz konusu dönemde Rio Ave ile geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, rakibine penaltılarda yenildi ve elendi.

Siyah-beyazlı ekip, galibiyete hasret kaldığı dönemde 2019-2020 sezonundaki maçta Wolverhampton'a 4-0 yenildi. Geçen sezon PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon ise Borussia Dortmund (1-2), Ajax (0-2) ve Sporting Lizbon (1-4, 0-4) maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

En uzun galibiyet hasreti 8 maç

Beşiktaş, Avrupa'daki en uzun galibiyet hasretini 1988-1992 yılları arasında oynadığı maçlarda yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu dönemde üst üste çıktığı 8 Avrupa kupası maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Beşiktaş, benzer kötü dönemi 1977-1985 yılları arasında da yaşamaktan kurtulamadı ve üst üste 7 maçtan galibiyet alamadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 4 maçı puansız geçti

Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez yer alan Beşiktaş, Avrupa'nın bu büyük organizasyonunda ilk kez 4 maçı puan alamadan tamamladı.

Bu büyük organizasyonda ilk kez 1997-1998'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, ilk 4 maçını 2 galibiyetle geçti.

2000-2001'de 4 maçlık bölümü birer galibiyet ve beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 2003-2004'te 2 galibiyet elde etti. 2007-2008'de söz konusu dönemde bir galibiyet alan Beşiktaş, 2009-2010'da ise bir beraberlikle puan çıkarmayı başardı.

Şenol Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda ilk 4 maçı bir galibiyet ve 3 beraberlikle geçen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

2017 ve 2018'deki başarıları

2016-2017 ve 2017-2018'de tarihi sonuçlara imza atan Beşiktaş'ın son dönemdeki performansı taraftarlarını üzdü.

2016-2017 sezonuna Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle başlayan siyah-beyazlı ekip, grupta 3. olarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı yakaladı. Avrupa Ligi son 32 turunda mücadeleye başlayan Beşiktaş, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu başarısıyla Avrupa kupalarında 3. kez çeyrek final oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına tarihi sonuçlar elde etti. Söz konusu sezonda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Son 6 sezon içinde önemli başarılara imza atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde kalan 2 maçında puan alamazsa tarihinin en kötü performanslarından birini yaşayacak. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu'nda kalan iki maçında Ajax ve Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sporting, Beşiktaş, Lizbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu - Son Dakika Spor


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