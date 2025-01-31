Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Elendi

Spor

(ANKARA)- Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Twente'ye 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Twente Stadı'nda saat 23.00'te başlayan maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. Karşılşamanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı

Twente 76. dakikada Daan Rots'un attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.