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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Recep Vatansever ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Recep Vatansever ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Recep Vatansever ile 1,5 yıllık +1 yılı opsiyonlu sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vatansever'in önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek, başarılar diledi. Recep Vatansever daha önce Galatasaray ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı ve milli takımda da görev almıştı. Beşiktaş, İtalyan başantrenör Giovanni Caprara ile yollarını ayırmıştı.

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Recep Vatansever ile sözleşme imzaladı
03.01.2024 - 16:08,
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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Recep Vatansever ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne Recep Vatansever getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz. Kulübümüz, Recep Vatansever ile 1,5 yıllık +1 yılı opsiyonlu olarak sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Vatansever daha önce Galatasaray ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Deneyimli antrenör 2017 yılından itibaren ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Recep Vatansever, millilerin 2023 yazındaki FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri şampiyonluklarında kadroda yer almıştı.

Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde İtalyan başantrenör Giovanni Caprara ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: DHA
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Türk Hava Yolları, Galatasaray, Beşiktaş, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Recep Vatansever ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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