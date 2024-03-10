Beşiktaş Ayos, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 Yendi

Ulusal Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçları

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.