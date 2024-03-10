Beşiktaş Ayos, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 Yendi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun
Beşiktaş Ayos: İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Celeste Plak, Bahar Toksoy Guidetti)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl ( Derya Çayırgan, Eylül Ontaş, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Güldenoğlu, Merve İzbilir)
Setler: 25-20, 28-26, 21-25, 25-19
Süre: 120 dakika (30, 35, 30, 25)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Ayos, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktaladı.
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