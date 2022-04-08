Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

08.04.2022 20:43
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdiTeknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.


- İstanbul
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika
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