Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Smith 12, Şehmus Hazer 16, Odiase 10, Cavanaugh 8, Bouteille 10, Furkan Haltalı 3, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 4, Kenan Sipahi 13, Göktuğ Baş
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 20, Plavsic 10, Needham 11, Berk Uğurlu 2, Sleva 6, Allman 12, Yiğit Arslan 6, Morgan 14, Terry 9
1. Periyot: 14-20
Devre: 41-42
3. Periyot: 59-60
5 faulle oyundan çıkan: Dk. 36.27 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji ise 7. kez mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni Yendi - Son Dakika
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