Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni Yendi

Spor

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis

Bahçeşehir Koleji: Smith 12, Şehmus Hazer 16, Odiase 10, Cavanaugh 8, Bouteille 10, Furkan Haltalı 3, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 4, Kenan Sipahi 13, Göktuğ Baş

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 20, Plavsic 10, Needham 11, Berk Uğurlu 2, Sleva 6, Allman 12, Yiğit Arslan 6, Morgan 14, Terry 9

1. Periyot: 14-20

Devre: 41-42

3. Periyot: 59-60

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 36.27 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji ise 7. kez mağlup oldu.