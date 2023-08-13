Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona geldi

Son Güncelleme: 13.08.2023 09:54

Beşiktaş, CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'u 4.5 milyon euroya kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve oyuncuya 1.2 milyon euro maaş ödeyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlılar, 6.5 milyon eurodan kapıyı açan Rus ekibinin inadını kırdı ve bonservisi 4.5 milyon euroya kadar çekti.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Birçok bölgede oynayabilen Bakhtiyor Zaynutdinov'a Beşiktaş 1.2 milyon euro maaş verecek. Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

"BEŞİKTAŞ FORMASINI MUTLULUKLA GİYER"

Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" demişti.

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Cska Moskova, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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