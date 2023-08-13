Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlılar, 6.5 milyon eurodan kapıyı açan Rus ekibinin inadını kırdı ve bonservisi 4.5 milyon euroya kadar çekti.
Fanatik'te yer alan habere göre; Birçok bölgede oynayabilen Bakhtiyor Zaynutdinov'a Beşiktaş 1.2 milyon euro maaş verecek. Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" demişti.
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