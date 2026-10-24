Beşiktaş, Başakşehir hazırlığına İtaliano yönetiminde 1,5 saatlik idmanla başladı

Beşiktaş, Başakşehir hazırlığına İtaliano yönetiminde 1,5 saatlik idmanla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1,5 saat süren antrenmanla takım hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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