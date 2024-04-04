Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ortasında ön direkte bulunan Semih Kılıçsoy'un indirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Omar Colley ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Leo Dubois'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Opoku, Leo Dubois, Josef de Souza, Berkay Özcan, Olivier Kemen, Davidson, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Keny, Danijel Aleksic, Hamza Güreler, Joao Figueiredo, Emirhan İlkhan, Lucas Lima, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Dimitrios Pelkas
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar
Teknik Direktör: Fernando Santos
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Jackson Muleka, Emrecan Terzi
Gol: Omar Colley (dk. 16) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Krzysztof Piatek, Davidson (Başakiehir) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda yendi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.
Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar arasında Marius'un ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen şutu ve Zeki'nin direğe yakın auta çıkan kafa vuruşu yer aldı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren 2 kamyon sürücüsüne ve üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesti. Kömür dökülmesi nedeniyle trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 6 bin 270 TL, brandası olmayan kamyon sürücülerine ise 17 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde bazı futbolcular ve yöneticiler, Altındağ'da düzenlenen iftara katıldı. Eski başkan Faruk Koca, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kulüpler arasında adil rekabetin önemine vurgu yaptı. İftar organizasyonu için taraftarlara teşekkür eden Koca, birliğin ve beraberliğin güçlenmesini sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine değindi.
Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Gençlik Merkezinde gerçekleşen iftarda konuşan Çakır, gençlerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çakır, gençlere, kadınlara, çocuklara ve sporculara ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Programda Hacivat ve Karagöz oyunu da sahnelendi.
Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı'nın (TÖSEV) sponsorluğunda düzenlenen iftar programında, down sendromlu milli sporcular yaklaşık 700 kişiye yemek servisi yaptı. İftarın ardından milli atlet Ahmet Eymen Oymak, Gazze'deki hasta ve yaralılara şifa diledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?