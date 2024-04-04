Beşiktaş, Başakşehir karşısına 4 değişiklikle çıktı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, RAMS Başakşehir karşısına son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Alex Chamberlain 106 gün sonra kadroda yer alırken, Vincent Aboubakar ise 124 gün sonra 11'de şans buldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Başakşehir karşısına son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Joa Worrall, Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun'un yerine Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.

Beşiktaş, Başakşehir karşısına şu 11 ile çıktı:

" Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Vincent Aboubakar."

Alex Chamberlain 106 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ta İngiliz oyuncu Alex Chamberlain, Başakşehir maçında 106 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor müsabakasında görev alan ve maçta sakatlanan Chamberlain, tedavisinin tamamlanmasının ardından teknik direktör Fernando Santos tarafından Başakşehir karşısında yedek soyunduruldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 gol kaydederken 1 de asist katkısında bulundu.

Aboubakar, 124 gün sonra 11'de

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, 124 gün sonra 11'de sahaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, en son Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında 11'de başlamıştı. Yıldız santrfor, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 müsabakasında 11 gol atarken 3 de asist yaptı. - İSTANBUL