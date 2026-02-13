Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

13.02.2026 15:40
Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA

