Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz

04.08.2022 14:29

Sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanıp takımdan ayrılmak isteyen Emirhan İlkhan hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. 'Hayır, ben gitmek istiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Emirhan İlkhan'ı, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna kattı. Ahmet Nur Çebi bu konu hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"EMİRHAN'I 3 GÜNDÜR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Çebi, 18 yaşındaki oyuncunun gitme konusunda ısrarcı olduğunu söylerken, "Emirhan'ı 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. 'Hayır, ben gitmek istiyorum' diyor. 'Sana Torino'nun verdiği ücreti verelim' dedim, kabul etmedi. Bizi sadece menajeri ile muhattap ediyor sadece. Gitmek istediğini söylüyor" açıklamasını yaptı.

"OYUNCULAR KÖLE DEĞİL"

Gitmek isteyen Emirhan için açıklamasına devam eden Çebi, "Oyuncular köle değil. Kontratları ile onları gönülsüzce Beşiktaş'ta tutamayız. 'Hayallarim var' diyen çocuğun önünde durmam. Kontrattaki 4,5 milyon euro kendisinin ve menajerinin isteği ile konuldu. Bir sonraki satışından %20 gelir bize verilecek" ifadelerini kullandı.

"EMİRHAN'IN AİLESİ TELEFONLARI AÇMIYOR"

Beşiktaş Futbol Gelişim Direktörü Önder Karaveli'nin Emirhan İlkhan'ın ailesini aradığını ancak telefonlarının açılmadığını kaydeden Çebi, "Önder Karaveli Emirhan İlkhan'ın ailesini aradı. Görüşmek istemediler. Önder hocayı yıllardır sürekli arayan insanlar şimdi telefonu açmıyor. Emirhan'a 5 milyon TL'ye yakın yıllık ücrete imza attık. Beşiktaş'ta oynamak istemediğini, Avrupa'ya transfer olmak istediğini söylüyor. Pazartesi günü her şey netleşir" dedi.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz - Son Dakika


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