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Beşiktaş Başkanı Arat: 'Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor' - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Arat: 'Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz' dedi. Arat, Ata ziyareti sonrası taraftarlarla buluşarak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Arat: \'Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor\'
23.12.2023 - 20:52,
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- Beşiktaş Başkanı Arat: "Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor"

ANKARA - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat, seçimlerin ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir ziyareti sonrası taraftarlarla Anıtkabir'in yanında bulunan Anıtpark'a yürüyen Başkan Arat, hatıra fotoğrafı çekilerek, taraftarın tezahüratlarına eşlik etti. Başkan Arat daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anıtkabir ziyaretinin Beşiktaş için kıymetli olduğu vurgulayan Hasan Arat, "Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli mücadelede bulunmuş bir camia. Tüm camiama ve arkadaşlarıma buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Buradaki gençler Cumhuriyet'in bekçisidir. Beşiktaş her zaman devleti ve milleti için bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Milletinin, devletinin emrinde olacak. Beşiktaş her zaman gençleriyle Cumhuriyet'in bekçisi olacak" diye konuştu.

"Zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım"

Beşiktaş taraftarından gördüğü yoğun ilgiye ilişkin de konuşan Başkan Arat, şunları kaydetti:

"Bu sevgi ben de ve arkadaşlarımda, büyük bir mahcubiyet oluşturuyor, büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağız. Camiamız çok büyük bir camia. Gençlerimizin hayalleri ve hedefleri var. Onların hayalleri ve hedefleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşimiz kolay değil, bunu biliyoruz. Zor bir işe soyunduk. Bugün Ata'mızın ziyareti bize büyük bir güç verdi. Beşiktaş olarak zorlukların üzerinden gelebilecek bir camiayız. Önümüzde, hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler liderlerin işidir. Ben de camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım."

Teknik direktör arayışı devam ediyor

Beşiktaş'taki teknik direktör arayışının hatırlatılması üzerine Arat, "Biz bugün Ata ziyaretinde bunu konuşmamaya karar verdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün çok özel bir gün. Yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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