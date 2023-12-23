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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Anıtkabir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı Hasan Arat, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, sporcular ve taraftarlar katıldı. Arat, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere, Beşiktaş camiasının bağlılığını ve vatan sevgisini ifade eden bir mesaj yazdı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Anıtkabir\'i ziyaret etti
23.12.2023 - 14:53,
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Beşiktaş Kulübü 35. Başkanı Hasan Arat, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, başkan seçilmemesinin ardından Anıtkabir'e gitti. Ziyarete Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Siyah beyazlı ekip Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Hasan Arat'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hasan Arat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde ülkemizin ver dünyanın dört bir köşesinden gelen Beşiktaşlılarla birlikte huzurunuza çıkmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün Anıtkabir'e koşup gelen binlerce taraftarımızla birlikte aziz vatanımız için mücadele vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, silah arkadaşlarınızı, Kurtuluş Savaşında şanlı ordumuza cephe gerisinden hizmet eden, Cumhuriyetimizin büyüyüp güçlenmesi için durmadan çalışan fedakar milletimizin her bir ferdini rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz. Bugün edebi istirahatğahınızda bir kez daha Atatürk ilke ve değerlerine, ülküsüne ve hedeflerine bağlılığımız ilelebet devam edeceğine ant içeriz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için her Beşiktaşlı ömrü boyunca gayretle ve samimiyetle çalışacaktır. Bugün bizlere emanet ettiğiniz ve eşsiz vatanımızı korumak, geliştirmek ve muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için 120 yıllık Beşiktaş camiası, gururla taşıdığı ay yıldızlı şanlı arması ve gücünü tarihten alan kadim kültürüyle her zaman devletimizin ve milletimizin hizmetinde olacaktır. Tarih boyunca her türlü zorluğun üzerinden gelmeyi başaran milletimiz, hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için ilhamınızı vizyon alacaktır. Aziz Atatürk, büyük Beşiktaş camiasının her üyesi adına size sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bu millet sizi asla unutmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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