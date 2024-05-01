Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih Kulübü Başkanı ve Mario Gomez ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih Kulübü Başkanı ve Mario Gomez ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih-Real Madrid maçını izlediği Allianz Arena'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya geldi.

01.05.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan Bayern Münih- Real Madrid maçını izlediği Allianz Arena'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında dün akşam oynanan Bayern Münih - Real Madrid müsabakasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da takip etti. Arat, Allianz Arena'da izlediği karşılaşmada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Başkan Hasan Arat, daha sonra siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile de buluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayern Münih, Real Madrid, Mario Gomez, Hasan Arat, RB Leipzig, Beşiktaş, Madrid, Münih, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih Kulübü Başkanı ve Mario Gomez ile buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
10:47 KYK Yurdunda Yemek Skandalı: Vidalar ve Haşereler İçinde Yemekler KYK Yurdunda Yemek Skandalı: Vidalar ve Haşereler İçinde Yemekler
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih Kulübü Başkanı ve Mario Gomez ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement