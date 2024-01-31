Beşiktaş Basketbol Sorumlusu: Gerginlikte her iki taraf da hatalı

Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Info Yatırım'la yaptıkları maçta, başantrenörleri Dusan Alimpijevic ile rakipleri arasında yaşanan gerginlikte iki tarafın da hatalı olduğunu ifade etti.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güneş, ligde Bursa temsilcisini 27 Ocak Cumartesi günü konuk ettikleri ve 88-59 kazandıkları maçta yaşanan gerginliği değerlendirdi.
Maçın heyecanıyla yaşanmaması gereken olaylar olduğunu dile getiren Güneş, "Biz bu maçı bitirdik ve önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bu müsabaka bizim için bir hedefti, o hedefi atlattık. Akatlar'daki tüm kamera kayıtlarına baktım. Bunun tek taraflı olmadığı kanaatindeyim. Elimizde kanıtlar da var. İki taraf için de bu olayı atlatıp önümüze bakmak hayırlısı olacak." diye konuştu.
"Hocamızın sonuna kadar arkasındayım"
Maçın heyecanının iki tarafı da etkilediğini kaydeden Güneş, "Adrenalin iki tarafı da etkiledi. Beşiktaş-Bursa maçlarındaki gerginlik sadece basketbolda değil, eskiden beri futbolda rahat oynanmayan, gerilimli maçlar gördük. Bu durum ister istemez basketbola da yansımakta. Olmaması gereken şeyler, iki tarafı da tasvip etmiyorum. Süreci atlattık, hocamızın sonuna kadar arkasındayım. Hocamızla beraberiz. Onun da nice zaferlere katkıda bulunacağına eminim. Kim olursa olsun ağır tahrik, bir sonuç getirir. Bunun bir geçmişi de var. Geçen sene deplasmanda oynadığımız bir Bursa maçı vardı, onun da etkisi vardı. Artık bu olaya şube sorumlusu olarak geçtik, iyi bir farkla kazandık. Mutluyuz, kapattık." değerlendirmesinde bulundu.
Bursa'ya karşı bir düşmanlıklarının bulunmadığını söyleyen siyah-beyazlı idareci, "Bu gerginlik sadece bu maçta değil Fenerbahçe- Galatasaray maçlarında da olur. Galatasaray-Beşiktaş maçlarında da olur. Sonuçta rakibiz ve ezeli rekabet var. Bizim bir düşmanlığımız, kinimiz, öfkemiz yok. Hocamızla önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
Güneş, hedeflerine yaklaştıklarını kaydederek, "Ligde tablo yavaş yavaş belli olmaya başladı. Birkaç maç sonra bu tablo iyice belirgin hale gelecek. Play-off'a katılacak takımlar belli olacak. Beşiktaş gideceği en iyi seviyeye gidecektir. Hocamızla, takımımızla, taraftarımızla bu sene güzel şeyler başaracağız." dedi.
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