Beşiktaş Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı

14.08.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dusan Alimpijevic, yeni sezona iyi hazırlıklar yapacaklarını ve taraftardan destek beklediklerini belirtti.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takımın zor dönemlerden buralara geldiğini ve bu sezonu en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Bildiğiniz gibi takımdan birçok oyuncu ayrıldı. Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar. Sahip olduğumuz taraftarın karakterini biliyoruz. Geçen sene çok iyi bir atmosfer oluşturdular. Çok daha iyi bir atmosfer olmasını bekliyorum. Taraftarımızın bize nasıl sahip çıktığını biliyorum. Bu sezon da aynı özveriyi istiyorum" diye konuştu.

"Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması"

Taraftarla ilişkininin çok iyi olduğundan ve aynı özveriyle çalışmalara devam edeceklerinden bahseden Alimpijevic, şu sözleri söyledi:

"Ben karakterimin nasıl olduğu önemli değil, önemli olan takımın kimyası. Benim felsefemi sistemimizle beraber yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sistemi de umarım başarılı şekilde ilerletebiliriz. Taraftarımızla bağlantımın çok iyi olduğundan dolayı burada müthiş bir zaman geçiriyorum. Geçen sezon final serisinde onlarla bağlantımız en üst seviyeye çıktı. Taraftarla bu kadar iyi ilişkimin olduğunun farkında değildim. Geçen seneden sonra sokakta, her yerde bu sevgiyi hissettim. Sırbistan'da da aynı şekilde bu sevgiyi hissettim. Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması. Büyük sözler vermek istemiyorum. Ben sadece sıkı çalışmamızın arkasında duracağım."

"Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi ikinci ligi diyebilirim"

Türkiye Ligi'nin de çok iyi gelişme sağladığını söyleyen Sırp antrenör, "Kağıt üzerinde iyi bir takımız ama sıkı bir çalışma ortaya koymalıyız. Türkiye Ligi çok iyi gelişiyor. Şu an ligimiz Avrupa'daki en iyi ikinci lig diyebilirim. Fenerbahçe ve A. Efes dışında ciddi bütçeli takımlar var. Bu sezonun çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Avrupa Kupası'nda da büyük bütçeli takımlar var. Onların da Avrupa Ligi hayalleri var. Biz de hayali olan takımlar arasındayız. Burada olmaktan mutluyum. Yönetimimizden mutluyum. Yüksek hedeflerimiz var. Takım üç sene önce zor bir konumdan buralara geldi. Önümüzdeki sezonu da en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ante Zizic: "EuroCup'ı kazanmak ve ligde iyi mücadele etmek ana hedeflerimiz"

Takımın yeni transferlerinden Hırvat basketbolcu Ante Zizic, "Beklentilerim çok yüksek. Oyuncular gerçekten yetenekli. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Gayet de iyi bir teknik kadromuz var. EuroCup'ı kazanmak, ligde iyi mücadele etmek ana hedeflerimiz. Transferimdeki en önemli insan Dusan Alimpijevic. Çünkü ona çok güveniyorum, gelmemdeki en büyük nedenlerden birisi de odur" açıklamasında bulundu.

Jonah Mathews: "Takımda çok üst düzey oyuncular var"

Amerikalı basketbolcu Jonah Mathews ise, "Geçen sene harika bir takımımız vardı ama bu sezon çok üst düzey oyuncular var. Gelmemde, tekrar imza atmamda en önemli etken bu oldu. Çok önemli oyuncular var. Zizic'in NBA kariyeri çok başarılı, şampiyonlukları var, Efes'te de başarılı bir sezon geçirdi. Geçen sene bana verdikleri enerjiyi taraftardan tekrar vermesini istiyorum. Taraftarımız aynı mantaliteyle devam ederse iyi bir sezon geçirebiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basketbol, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
18:44
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:20:41. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.