Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı

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Alman basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Premier Lig'de Norwich City'i çalıştıran 45 yaşındaki isimle kurulan temaslar olumlu bir şekilde başladı. Beşiktaş, Farke'ye ekibi de dahil olmak üzere en üst limit olarak toplam 2 milyon euro ücret ve 1.5 yıllık sözleşme önerdi.

"DEVRE ARASI OLMAZ"

Sport1'deki habere göre; Daniel Farke, Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak teklifi reddetti. 45 yaşındaki Alman teknik adam, devre arasında bir takımın başına geçmeye sıcak bakmıyor. Farke, sezon başında takımı kendisi kurması halinde çalışabileceğini iletti. Farke defteri erkenden kapandı.