Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti. Maçın hakemleri Zafer Yılmaz, Hüseyin Çamcı ve Mustafa Candemir Tabak oldu. Beşiktaş BOA'da Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 12, Nogic 7, Li 18 gibi oyuncular skor üretti. BOTAŞ'ta ise Weaver 10, Nicole 12, Allen 24 gibi oyuncular öne çıktı. Beşiktaş BOA, maçın 1. periyodunu 25-12, devreyi 43-27, 3. periyodu ise 54-42 önde tamamladı.

10.03.2024 16:17
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Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş BOA: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 12, Nogic 7, Li 18, Ceyda Conker 2, Ceyda Bekar, Zümrüt Karahan 2, Melek Uzunoğlu 3, Şuğranur Sönmez

BOTAŞ: Weaver 10, Nicole 12, Işık Su Güven 2, Allen 24, Reimer 7, Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Deniz Üstün, Ceren Taylan, Zilan Kıran

1. Periyot: 25-12

Devre: 43-27

3. Periyot: 54-42

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti - Son Dakika

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