Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim' dedi.