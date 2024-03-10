Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Mustafa Candemir Tabak
Beşiktaş BOA: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 12, Nogic 7, Li 18, Ceyda Conker 2, Ceyda Bekar, Zümrüt Karahan 2, Melek Uzunoğlu 3, Şuğranur Sönmez
BOTAŞ: Weaver 10, Nicole 12, Işık Su Güven 2, Allen 24, Reimer 7, Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Deniz Üstün, Ceren Taylan, Zilan Kıran
1. Periyot: 25-12
Devre: 43-27
3. Periyot: 54-42
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıyı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta Loshaj'ın attığı golle İstanbulspor galibiyete ulaştı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim' dedi.
Eyüpsultan'da 18 yaşından küçük bir sürücünün kullandığı araba ile ATV tipi araçlara çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Acı'nın yakınları ve sevenleri, off-road arabalarıyla 'Adalet Konvoyu' düzenledi. Kazanın ardından olay gecesi annenin oğluyla yurt dışına kaçmasına tepki gösteren grup, adaletin sağlanması için seslerini duyurmayı sürdüreceklerini belirtti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Düzce Cam Düzcespor, sahasında GMG Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Kastamonuspor, maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Kastamonuspor zirve takibini sürdürürken, Düzcespor ise 14. sırada yer alıyor.
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor. Atabarı'nda kayak sezonunun Ramazan Bayramı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti. Elazığspor'un gollerini Çağrı, Beykan ve Mesut atarken, Karşıyaka'nın gollerini Hakan ve Sefa kaydetti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Metin, Çağrı, Berşan, Erdem, Sefa ve Barış oldu.
TFF 3. Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlandı.
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