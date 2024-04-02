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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında London Lions'ı konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında London Lions'ı konuk edecek

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İngiltere'nin London Lions ekibini BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Siyah-beyazlılar yarı finalde İspanyol Spar Girona'yı elerken, London Lions ise İtalyan ekibi Umana Reyer Venice'i turnuva dışında bırakarak final biletini aldı. Final eşleşmesinin rövanşı ise 10 Nisan Çarşamba günü, başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak.

02.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İngiltere'nin London Lions ekibini konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar yarı finalde İspanyol Spar Girona'yı elerken, London Lions ise İtalyan ekibi Umana Reyer Venice'i turnuva dışında bırakarak final biletini aldı.

Final eşleşmesinin rövanşı 10 Nisan Çarşamba günü, başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında London Lions'ı konuk edecek - Son Dakika
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