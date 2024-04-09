Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçına çıkıyor

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Sinan Cankurt ve milli takım altın madalyayla döndü

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde altın madalya kazanan Sinan Cankurt ve milli takım, Bolu'da çiçeklerle karşılandı. Cankurt, Türk spor tarihinde gençlerde Avrupa şampiyonluğunu elde eden ilk milli sporcu oldu. Milli takım antrenörü ve sporcuları da başarılarından dolayı kutlandı. Cankurt, önümüzdeki dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almaya devam etmek ve olimpiyatta derece elde etmek istediğini belirtti.