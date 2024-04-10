Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika
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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde London Lions'a mağlup oldu

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde London Lions\'a mağlup oldu

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine 81-70 mağlup oldu. İstanbul'da oynanan ilk maçı kazanan Beşiktaş, rövanşı kaybederek şampiyonluk şansını kaçırdı. Başantrenör Aziz Akkaya ise oyun dışında kaldı.

10.04.2024 23:17  Güncelleme: 23:18
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Salon: Copper Box Arena

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

London Lions: Peddy 6, Winterburn 13, Gustafson 18, Samuelson 19, Fagbenle 17, Katanic, Meyers 7, Snytsina, Norton, Wilkinson 1

Beşiktaş BOA: Evans 17, Lazic 16, Nogic 9, Elif Bayram 8, Li 13, Topuzovic 2, Krivacevic 5, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 23-17

Devre: 45-35

3. Periyot: 60-55

Beş faulle çıkanlar: 28.26 Jovana Nogic, 34.40 Tijana Krivacevic, 35.45 Yueru Li (Beşiktaş BOA)

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine 81-70 mağlup oldu.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 7 sayı farkla kazanan siyah-beyazlı ekip rövanşı 11 sayı farkla kaybederek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Copper Box Arena'daki karşılaşmaya ev sahibi takım 4-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlı takım ilk bölümde dış atışlardan bulduğu sayılarla ayakta kaldı. İngiliz ekibi 8. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 23-13. Beşiktaş, ilk çeyreğin son bölümünde bulduğu 4 sayıyla, farkı 6'ya indirerek ikinci çeyreğe girdi: 23-17.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş 14. dakikada 27-27'lik eşitliği yakaladı. 29-29'dan sonra hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip rakibinin 10-0'lık serisine engel olamadı: 39-29. London Lion, soyunma odasına da 45-35'lik üstünlükle gitti.

Beşiktaş ikinci yarıya Li'nin 2 sayılık basketiyle başladı. Savunma sertliğini arttıran siyah-beyazlı ekip 24. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 47-44. İngiliz ekibi bir ara farkı 11 sayıya çıkarsa da çeyreğin son bölümünde toparlanan Beşiktaş, üçüncü çeyrek sonunda farkı 5'e düşürdü: 60-55

Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 1 sayıya indirdi: 60-59. Üç önemli oyuncusunun 5 faulle kenara gelmesiyle zorlanan siyah-beyazlı ekip rakibinin son dakikalardaki sayıların engel olamadı ve salondan 81-70 mağlup ayrıldı.

Başantrenör Aziz Akkaya oyun dışında kaldı

Beşiktaş BOA Başantrenörü Aziz Akkaya, iki teknik faul alarak oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın bitimine 2 dakika kala ikinci teknik faulünü alan Aziz Akkaya, kalan bölümde takımının başında olamadı.

Hasan Arat ve Hüsnü Özyeğin de maçı izledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Londra'daki maçı salondan takip etti.

Karşılaşma öncesinde soyunma odasına giden ve oyuncularla konuşan Arat, karşılaşmayı siyah-beyazlı yöneticiler ve iş adamı Hüsnü Özyeğin ile birlikte büyük bir heyecan içinde izledi.

Maç sonrası İngiliz ekibine kupası verilirken Beşiktaşlı oyunculara ise madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika

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