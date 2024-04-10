Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde London Lions\'a mağlup oldu

Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ayrıca, antrenman öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.