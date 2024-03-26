Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ÇBK Mersin\'i konuk edecek

Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında yarın ÇBK Mersin'i konuk edecek.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kamil Miras KYK Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. İftar öncesinde Osmanlı Camii'nde vaaz veren İmamoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Şenliği ve çocuk çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu, çadır ziyaretçileriyle yakından ilgilenerek herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcu Yiğit Caner Aydın, altın madalya hedefiyle yola çıkıyor. Aydın, geçirdiği zorlu süreçleri anlatarak, yaşam mücadelesini kazandığını ve insanlara örnek olduğunu belirtti. Dubai'deki turnuvada elde ettiği başarıyla olimpiyat kotasını alan Aydın, Paris 2024 yolunda önemli bir adım atmış oldu. Aydın, paralimpik oyunlarda altın madalya kazanma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.
Karşıyaka forması giyen Enes Nalbantoğlu, Anadolu Üniversitesi maçında skor üreterek yeşil-kırmızılı formayla 10. golünü kaydetti. Bu gollerle takımının en skorer ismi olan Nalbantoğlu, galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, kuraşın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını belirtti. Kuraşın Türk ata sporlarından biri olduğunu vurgulayan Maden, Türkiye'de kuraşın 30 yıldır tanındığını ve ilginin arttığını söyledi. Maden, Nisanda Gençler Türkiye Şampiyonası ve mayısta Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenleyeceklerini ve dereceye giren sporcuların Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin kuraşta söz sahibi bir ülke olmayı hedeflediğini ve Dünya Kuraş Şampiyonası'nın ülkede düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu, kısıtlı imkanlarla hazırlanarak katıldığı Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakaları'nda toplamda 47 madalya kazanarak dikkat çekti. Okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin performansından gurur duyduklarını belirtti ve gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.
Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'nda atletizm ve jimnastik dalında dünya şampiyonu olan milli takım sporcuları Adanalı Nilsu Taşkınlar ve Selin Naz Özcan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Selin Naz Özcan jimnastik dalında 5 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil edip dünya şampiyonu oldu. Nilsu Taşkınlar ise atletizm dalında dünya şampiyonu oldu.
İzmir'de düzenlenen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular, 4 madalya kazandı. Alper Güneş Türkiye ikincisi olurken, Muhammet Eren Deniz, Emirhan Demir ve Sines Canbek Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Giresun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Badminton Birinciliği müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Genç erkekler kategorisinde mücadele eden takım, 19 takımın katıldığı müsabakalarda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Gençlerbirliği'nin genç golcüsü Melih Bostan, Fenerbahçe'de oynamak ve Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi. Melih, performansını yükselterek play-off hedefine doğru ilerlemek istediğini belirtti. Ayrıca kariyer planlamasında Fenerbahçe'de oynamak ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu ifade etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takımın birer galibiyeti bulunuyor ve kazanan takım yarı finale yükselecek.
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