Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Villeneuve'ü ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Villeneuve'ü ağırlayacak

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında yarın saat 20.00'de Akatlar'da Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'yi konuk edecek. Beşiktaş ilk maçında DSK Basketball Brandys'i 83-48 yenerken Villeneuve aynı rakibi 92-51'le geçti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, çıktığı tek maçta Çekya'nın DSK Basketball Brandys takımını 83-48 yendi. Fransa temsilcisi ise aynı takımla yaptığı ilk hafta maçını 92-51 kazandı.

Kaynak: AA
BeşiktaşFransaSporSon Dakika

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