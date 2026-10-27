Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Villeneuve'ü ağırlayacak

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, çıktığı tek maçta Çekya'nın DSK Basketball Brandys takımını 83-48 yendi. Fransa temsilcisi ise aynı takımla yaptığı ilk hafta maçını 92-51 kazandı.