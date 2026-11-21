Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 77-49 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 77-49 mağlup etti. İlk periyodu 22-8, devreyi 45-24, üçüncü periyodu 58-35 önde geçen Beşiktaş BOA, karşılaşmayı kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
Salon: Akatlar
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Erkan, Burak Aktaş
Beşiktaş BOA: Simms 15, Meltem Yıldızhan 2, Ayşegül Günay Aladağ 10, Alleyne 9, Davis 13, Lazic 2, Elif Ülkü 2, Gülşah Duman Bıçakçı 14, İdil Saçalır 2, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 4, Badiane 2
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 15, Günesh Karaoğlan 2, Damla Gezgin 12, Guirantes 9, Collier, İrem Tutar 5, Eydina Topçu, Gizem Sezer 6
1. Periyot: 22-8
Devre: 45-24
3. Periyot: 58-35
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 77-49 yendi.
Kaynak: AA
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