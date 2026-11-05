Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod'u 70-60 yenerek Avrupa Kupası'nda üçüncü kez kazandı

Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod'u 70-60 yenerek Avrupa Kupası'nda üçüncü kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 70-60 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar üçüncü galibiyetine ulaşırken Maccabi Ashdod ikinci kez kaybetti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 70-60 yendi.
Çekya'nın Nymburk kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-12 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-21 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği mücadeleyi 70-60 kazandı.
Jillian Alleyne, 13 sayıyla siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. İsrail ekibinde Abigail Meyers'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Beşiktaş BOA, üçüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Ashdod ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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