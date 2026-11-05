Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod'u 70-60 yenerek Avrupa Kupası'nda üçüncü kez kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod'u 70-60 yenerek Avrupa Kupası'nda üçüncü kez kazandı

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 70-60 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar üçüncü galibiyetine ulaşırken Maccabi Ashdod ikinci kez kaybetti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 70-60 yendi.

Çekya'nın Nymburk kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-12 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-21 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği mücadeleyi 70-60 kazandı.

Jillian Alleyne, 13 sayıyla siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. İsrail ekibinde Abigail Meyers'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Beşiktaş BOA, üçüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Ashdod ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
BeşiktaşİsrailSporSon Dakika

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