Beşiktaş BOA, üçüncü haftada Turgutlu Belediyespor'u 83-49 yendi

Beşiktaş BOA, üçüncü haftada Turgutlu Belediyespor'u 83-49 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 83-49 yendi. İlk periyodu 19-19 berabere geçen maçta Beşiktaş BOA devreye 37-32 önde girerken ev sahibi Turgutlu Belediyespor mücadeleyi 49 sayıda tamamladı.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Melikşah Mercan, Berkin Yücer
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız, Fair 19, Mikayla Cowling 8, Şenay Zeybek 4, Melike Yalçınkaya, Selin Temiz, Hatice Öztosun 5, Nihan Dabakoğlu, Nebahat Arğun, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 11, Kovacevic
Beşiktaş BOA: Lazic 4, Elif Ülkü, Meltem Yıldızhan 16, Gülşah Duman Bıçakçı 12, İdil Saçalır 3, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 10, Badiane 16, Davis 20
1.? ?Periyot: 19-19
Devre: 32-37
3.? ?Periyot: 40-61
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş BOA, Turgutlu Belediyespor'u deplasmanda 83-49 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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