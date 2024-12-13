Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Kaybetti

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(ANKARA) - Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'in konuğu oldu. Aspmyra Stadı'ndaki maç, saat 23: 00'de başladı. Karşılaşmada Slovak hakem Filip Glova görev aldı.

Gedson Fernandes'in 21. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bodo/Glimt 37. dakikada Philip Zinckernagel ve 43. dakikada Odin Luras Bjortuft'un golüyle Beşiktaş karşısında skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.