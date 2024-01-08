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Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in erteleme müsabakasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, son maçta Kasımpaşa'ya mağlup oldu ve ligde 6. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ta 7 futbolcu eksik olacak. Deplasmanda son 3 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında
08.01.2024 - 10:08,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

Deplasmanda son 3 maçını kazandı

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.

3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Kaynak: AA
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