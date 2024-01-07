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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti ve basına kapalı yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
07.01.2024 - 14:28,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kartal, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rize'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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