Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u ağırlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya geriledi. Çaykur Rizespor ise Avrupa bileti için mücadele ediyor. İlk yarıda oynanan maçı Beşiktaş 4-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ta çeşitli eksikler bulunurken, Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

02.05.2024 12:17
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

Eksikler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.

Semih ve Amartey sınırda

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.

Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise yarınki mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Kaynak: AA

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