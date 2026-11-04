Beşiktaş, Celtic deplasmanında Orkun Kökçü'nün durumuna son kararı verecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Celtic deplasmanında Orkun Kökçü'nün durumuna son kararı verecek

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın TSİ 23.00'te Celtic Park'ta Celtic'e konuk olacak. Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün durumu sağlık ekibi ve teknik heyetin son değerlendirmesiyle belli olacak; 7 puanlı Beşiktaş 8'inci, puansız Celtic 35. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu olacak.

Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.

Orkun Kökçü'nün durumu son anda belli olacak

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşabilir.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalarda yer alsa da sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmenin ardından oyuncuyla ilgili karar verilecek.

Avrupa'da bileği bükülmedi

Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Kaynak: AA
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