Beşiktaş, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yollarını ayırdı

01.07.2026 14:38
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Beşiktaş, kiralık oyuncuları Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, takımda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Atalanta'dan kiralanan Malili hücum oyuncusu ile ilgili açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, geçen sezon 26 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

El Bilal Toure ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmi müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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