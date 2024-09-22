Beşiktaş Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş Çeyrek Finale Yükseldi

Beşiktaş Çeyrek Finale Yükseldi

Beşiktaş, Aras Kargo'yu 3-2 yenerek AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finaline adını yazdırdı.

22.09.2024 16:46
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güresen, Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)

Aras Kargo: Bianka, Ecesu Söner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Berre İnce, Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Berre İnce, Yuliia, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-9, 22-25, 15-25, 25-21, 15-11

Süre: 125 dakika (20, 27, 31, 29, 18 )

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş, Aras Kargo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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