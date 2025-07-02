Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı

Süper Lig devi Beşiktaş, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ciro Immobile'le yollarını ayırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ciro Immobile'in sözleşmesi feshedildi. Oyuncu Beşiktaş'ta kazandığı maaşın bir bölümünü fesih karşılığında kulüpte bıraktı.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak. Siyah-beyazlılar sözleşme feshi için yıldız golcüye 3 milyon Euro ödeyecek. İtalyan yıldız bu gece İstanbul'dan ayrılacak.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş kariyerinde 41 maça çıkan Immobile, 19 gol, 4 asist kaydetti.