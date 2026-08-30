Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevusunu Yaşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevusunu Yaşıyor

Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevusunu Yaşıyor
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Beşiktaş, Çorum FK ile Trendyol Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Hedef derbi öncesi moral.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta müsabakasında yarın konuk edeceği Çorum FK ile ilk kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK, yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3 puana sahip. Kırmızı-siyahlıların ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 1 puanı bulunuyor. Kartal, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbi müsabakası öncesi moral bulmak istiyor.

İki takım arasındaki ilk randevu

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

Öte yandan Beşiktaş, bugüne kadar rakip olduğu 76 takım arasında sadece Pendikspor'u mağlup edemedi.

Beşiktaş evinde kaybetmiyor

Siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadıkları 4 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Avrupa kupalarında karşılaştığı Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Eyüpspor'u mağlup etmeyi başardı. Kartal bu maçlarda kalesini de gole kapadı.

Kartal, son iki maçta mağlup oldu

Sezona geçtiğimiz yıllara nazaran daha iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, oynadığı son 2 resmi müsabakadan boynu bükük ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor'a ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yine deplasmanda karşılaştıkları Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri de havalandıramadı.

Poku ve Miretti forma bekleyecek

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolculara teknik ekibin maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

Çağdaş Altay yönetecek

Müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevusunu Yaşıyor - Son Dakika

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