Beşiktaş, Çorum FK’yı 6-2 Yendi

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta kadroya yeni dahil olan oyuncular Ernest Poku ve Fabio Miretti, ilk kez siyah-beyazlı formayı terletme şansı buldu.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ikiliden Fabio Miretti, 77. dakikada Junior Olaitan'ın yerine; Ernest Poku ise 84. dakikada Leandro Trossard'ın yerine dahil oldu.

Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.