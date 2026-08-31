Beşiktaş, Çorum FK’yı 6-2 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Çorum FK’yı 6-2 Yendi

Beşiktaş, Çorum FK’yı 6-2 Yendi
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Yeni transferler Poku ve Miretti, Çorum FK karşısında ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta kadroya yeni dahil olan oyuncular Ernest Poku ve Fabio Miretti, ilk kez siyah-beyazlı formayı terletme şansı buldu.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ikiliden Fabio Miretti, 77. dakikada Junior Olaitan'ın yerine; Ernest Poku ise 84. dakikada Leandro Trossard'ın yerine dahil oldu.

Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK’yı 6-2 Yendi - Son Dakika

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