Beşiktaş, Çorum Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Çorum FK maçına hazırlık için antrenmanlara başladı. Yeni transferler ilk kez sahada.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.
Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, siyah-beyazlı ekipte ilk idmanlarına çıktı.
Antrenman, ısınma koşularıyla başlarken 5'e 2'nin ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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