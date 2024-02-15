Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel formalarıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel formalarıyla dikkat çekti

Beşiktaş, Cumhuriyet\'in 100. yılına özel formalarıyla dikkat çekti

Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırladığı formalarıyla büyük ilgi gördü. Hasan Arat'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından üretilen forma, sadece 4 haftada 50 bin adet satıldı. Formada, Beşiktaş'ın efsane isimlerinin yanı sıra üç farklı dönemde kullanılan üç arma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl logosu yer alıyor. Bu özel forma, Beşiktaşlı oyuncular tarafından Atakaş Hatayspor maçında giyildi.

15.02.2024 20:15  Güncelleme: 20:16
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Beşiktaş Kulübünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığı formalara siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

Hasan Arat'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından üretimine başlanan forma, 4 haftalık süreçte 50 bin satışa ulaştı.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın isimlerinin yanı sıra Beşiktaş'ın üç farklı dönemde kullandığı üç arma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl logosunun yer aldığı formayı, Beşiktaşlı oyuncular, Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada giymişti.

Kaynak: AA

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