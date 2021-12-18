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Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika

Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak

18.12.2021 09:44
Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak.

Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Yuketel Kayserispor'u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı.

Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Beşiktaş 7. sırada bulunuyor

Ligdeki son 12 maçta gol yedi

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 12. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 12 karşılaşmada rakiplerine engel olamadı.

Beşiktaş söz konusu 12 maçta toplam 24 gol yiyerek 2 ortalamayla oynadı.

Teixeira, Mert ve N'Koudou forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou yarınki derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Antrenmanda yaşanan çarpışma sonucunda burun kemiği kırılan Umut Meraş'ın durumu ise bugün belli olacak. Özel maskeyle deneme yapacak Umut'un oynayıp oynamayacağı buna göre netlik kazanacak.

Josef, Welinton ve Necip'in cezası bitti

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Welinton yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

İki futbolcu sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamamıştı.

GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal'ın 2 maçlık cezası da bitti. Necip, cezasından dolayı Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşısında oynayamamıştı.

Larin ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte derbi maç öncesi Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Trabzonspor, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor maçlarında sarı kart gören Larin, yarınki derbi karşılaşmasında da aynı durumu yaşarsa 18. haftadaki Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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